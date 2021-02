L’équipe de Taylor Swift contre-​​attaque

C’est ce qui s’appelle un retour de bâton. Trois semaines après la plainte contre elle d’un parc d’attractions qui l’accusait d’avoir appelé son album «Evermore» sans en avoir le droit, Taylor Swift a réagi… et porté plainte contre son accusateur. D’après des documents qu’ont pu consulter «Rolling Stone» et Pitchfork, TAS Rights Management, qui s’occupe de la gestion des droits de la chanteuse de 31 ans, assure qu’Evermore Park a régulièrement diffusé des morceaux de Taylor sans autorisation et sans payer.

Pire encore, selon TAS Rights Management, la direction du parc savait très bien qu’elle était dans l’illégalité. Elle avait reçu deux courriers de la BMI, la plus grande organisation de droits musicaux aux États-Unis, lui indiquant qu’elle ne pouvait pas proposer des titres dans le parc sans bourse délier et lui avait envoyé une facture d’un montant de 1’728,67dollars, qu’Evermore a ignorée. Aujourd’hui, l’équipe de Taylor Swift demande des dommages et intérêts.

Quelques images du parc Evermore:

(L'essentiel/jfa)