Leslie Grace bientôt en Batgirl

Qui est plus forte qu’Isabela Merced («Dora and the Lost City of Gold»), Zoey Deutch ou encore Haley Lu Richardson? Leslie Grace! La chanteuse américaine née de parents dominicains, qui a fait ses débuts sur grand écran avec l’adaptation de la comédie musicale «In the Heights», vient de leur être préférée pour le rôle de Batgirl dans un film produit par Warner Bros. et DC Films, annonce Deadline.

Pour l’heure, aucun détail du scénario n’est connu, sinon que Leslie Grace, 26 ans, incarnera Barbara Gordon, qui se glisse dans le costume de Batgirl dans la version officielle du personnage créé en 1961. Christina Hodson («Bumblebee», «The Flash» qui sortira en 2022) est à l’écriture, Adil El Arbi et Bilall Fallah («Bad Boys for Life») seront derrière la caméra, probablement à partir de novembre 2021.

La date de sortie du film, dont on ignore également le titre, relève évidemment de la musique d’avenir.

(L'essentiel/cma)