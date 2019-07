Rihanna a trouvé son sosie et ça l'a secouée

C'est ce qui s'appelle se ressembler comme deux gouttes d'eau. Mardi, Rihanna a partagé l'image d'une jeune fille sur Instagram qui est son sosie, avec quelques années de moins.

Frappée par sa ressemblance avec la petite, la chanteuse a avoué à ses followers qu'elle avait failli lâcher son téléphone en découvrant le cliché. «Comment est-ce possible?», s'est-elle demandé.

Les fans de l'interprète de «Work» et ses amis célèbres ont évidemment commenté la publication en masse, s'amusant de la ressemblance ou n'en croyant pas leurs yeux. Et les montages montrant RiRi et son sosie ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux.

La photo originale a été publiée le 16 juin sur le compte d'une certaine Bria Kay et représente sa fille. La petite, qui est mannequin, a également son propre compte Instagram.

(L'essentiel/jfa)