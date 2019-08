Le combat prévu en Suisse n'aura pas lieu

Le combat d'art martiaux mixtes (MMA) entre Booba et Kaaris n'est manifestement pas prêt d'avoir lieu. Il y a quelques semaines, rendez-vous avait été pris pour le 30 novembre à la St.-Jakobshalle de Bâle, en Suisse. Depuis, les deux rappeurs n'ont cessé de s'échanger insultes, menaces de mort et autres mots d'amour via les réseaux sociaux.

Mais c'était sans compter une décision du département de l'éducation de Bâle-Ville, qui est responsable de la salle: après des discussions avec les polices municipale et cantonale, la décision a été prise d'interdire la manifestation. Selon un communiqué de presse publié vendredi, l'hostilité de longue date des deux rappeurs aurait entravé le bon déroulement des négociations.

Premier pétard mouillé à Genève

Début août, la RTS avait révélé que le demi-canton ne délivrerait pas d'autorisation pour l'événement tant que l'aspect sportif n'en était pas l'élément central, les autorités estimant que la culture hip-hop et le sport de combat constituaient «un mélange explosif».

Le combat avait été annoncé une première fois à Genève. Mais là aussi, l'organisation de l'événement avait finalement été interrompue par les autorités. Initialement, la Suisse a été choisie comme lieu de prédilection car en France, les combats de MMA sont interdits.

