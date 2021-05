Le soutien de Bella Hadid à la Palestine fait polémique

Des milliers de personnes ont défilé dans les grandes villes européennes et américaines pour soutenir la cause palestinienne, suite aux récentes violences au Proche-Orient. À New York, les manifestants ont eu la surprise de voir débarquer dans le cortège la célèbre mannequin Bella Hadid. Habillée d'une robe traditionnelle, d'un keffieh et munie d'un drapeau palestinien, la modèle américaine a fait sensation.

Un soutien qu'elle a également partagé sur Instagram. Très émue, la star de 24 ans s’est photographiée en train de pleurer en accompagnant le cliché d'un message de solidarité: «Je ressens une profonde douleur pour la Palestine et pour mes frères et sœurs palestiniens aujourd'hui», a-t-elle écrit.

D'origine palestinienne, Bella Hadid est la fille du milliardaire Mohamed Hadid, promoteur qui a fait fortune en construisant des hôtels et des manoirs de luxe. «J'aime ma famille, j'aime mon héritage, j'aime la Palestine. Je me bats pour conserver l'espoir d'un avenir meilleur pour mon pays. Ils ne peuvent pas effacer notre histoire». Le tout accompagné d'une photo de mariage de ses grands-parents, des réfugiés qui ont dû quitter les territoires palestiniens en 1941.

Des anecdotes personnelles et un soutien qui ont été salués par une partie des internautes.

D'autres, plus sensibles au destin d'Israël, ont accusé la mannequin d'antisémitisme. Forte de ses 41,7 millions d'abonnés, Bella Hadid partage de nombreuses informations sur ce conflit historique. Une carte diffusée par la star a notamment fait polémique en raison de la rhétorique utilisée. Israël est décrit comme un pays qui n'a pas lieu d'être, fondé de toutes pièces par des colons.

Des personnes ont également dénoncé les propos de Bella Hadid lors de la manifestation, l'accusant d'appeler à «l'élimination d'Israël».

« From the river to the sea »...

La glamourisation de la cause palestinienne par le supermodel @bellahadid qui demande tranquillement ici l’élimination d’Israël. C’est tellement cool et instagrammable en plus. La paix? Easy! Push all the Jews into the seapic.twitter.com/z0ChDWLwFQ