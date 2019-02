Pas encore né, l'enfant de Meghan rapporte déjà gros

Les spéculations sur la date de naissance, le sexe, le poids, la grandeur et le prénom du cadet de la famille royale ont déjà rapporté plus de 9,2 millions d'euros aux bookmakers britanniques, selon le Mirror.

C'est un record, et de loin, pour des pronostics sur un événement royal. Pour un ordre d'idées, la somme des mises cumulées autour des naissances de George, Charlotte et Louis, progénitures du prince William et de Kate Middleton, n'a été «que» de 3,5 millions d'euros. «La popularité de Meghan et Harry a atteint un niveau jamais vu et l'arrivée du bébé plonge encore plus le public dans une folle frénésie de paris», a justifié un porte-parole pour le site bookmakers.tv.

Qu'on se le dise, actuellement, Albert, Arthur, James sont les prénoms les plus donnés par les joueurs pour un garçon et Victoria, Diana et Alice pour une fille.

(L'essentiel)