C’était le débat de l’été 2021: faut-il se laver et laver ses enfants tous les jours? Initiée bien malgré eux par Mila Kunis et Ashton Kutcher après qu’ils ont déclaré ne doucher leur fils et leur fille que quand ils étaient visiblement sales, la discussion sur l’hygiène corporelle des stars a pris une ampleur qui en a étonné plus d’un. Et alors que la majorité des gens semblait être passée à autre chose, Mila Kunis en a remis une couche.

Invitée d’Ellen De Generes, l’actrice de 38 ans a commencé par dire que toute la polémique déclenchée par ses propos était «stupide». «On lave nos chiens tous les jours. Ça rend les gens heureux?», a-t-elle demandé de manière sarcastique. L’épouse d’Ashton Kutcher, avec lequel elle a tourné une pub, a néanmoins précisé qu’elle avait l’intention de doucher ses bambins chaque jour, mais que cela n’était pas toujours réalisable, par manque de temps.

Elle a conclu le sujet en assurant que Wyatt et Dimitri étaient en contact avec une source d’eau au quotidien: «C’est parfois une piscine, parfois un tuyau d’arrosage. Ça dépend, mais on est en période de Covid, qui se lave? On ne sort pas de chez soi, qui en a quelque chose à faire?»

(L'essentiel/jfa)