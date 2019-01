Les «nouvelles» fesses de Madonna font polémique

À l'instar de Kim Kar­dashian et de Nicki Minaj, Madonna se serait fait poser des implants fessiers. C'est du moins la supposition qu'a fait la twittosphère en découvrant des images de la reine de la pop lors de son discours du Nouvel An, dans un club gay de New York.

Tous les regards ont été attirés par le derrière de la «Madone», qui semblait anormalement arrondi. Si beaucoup parlent de «fake news» ou du fait que la star ait enfilé une culotte rembourrée, le buzz est bel et bien au rendez-vous.

????????‍♀️Lord, what in the world did Madonna do to her behind pic.twitter.com/UxjnSdkQst— Shay Moore (@heyshaymoore) 2 janvier 2019

Regardez la vidéo du discours de Madonna:

(L'essentiel/szu)