Will Smith a pris la place de Lewis Hamilton

Il était temps! Un peu plus et c'est Will Smith qui prenait le départ du dernier GP de Formule 1 de la saison, aux Emirats arabes unis, dans le baquet de la monoplace de Lewis Hamilton. D'accord, Smith avait eu l'occasion de s'illustrer au volant de bolides de sport dans des films comme Bad Boys ou Men in Black, mais on doute quand même de sa capacité à mener la Mercedes championne du monde à bon port sur le circuit de Yas Marina, après plus d'une heure et demie de course!

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Will Smith s'est filmé en train de séquestrer pour de faux Lewis Hamilton, qu'il avait pris soin de ligoter à une chaise, en lui expliquant qu'il avait l'intention de prendre sa place au volant avant l'ultime course du championnat. «Je suis désolé, Lewis. C'est la chance d'une vie!, s'est justifié l'acteur. Tu as déjà gagné. Laisses-en un peu aux autres. Ecoute, tu es noir, je suis noir, personne ne verra la différence!», a même osé la star hollywoodienne. «Je dois aller piloter!», a tenté de se défendre le quintuple champion du monde, avant de constater que tout résistance était inutile: «Tu as intérêt à gagner!»

Fort heureusement, la supercherie a été découverte juste avant que Smith, caché sous le casque de Hamilton et équipé de sa combinaison, ne parvienne à prendre le départ de l'épreuve. La blague s'est même terminée avec un Will Smith au regard noir, emmené hors du stand du constructeur allemand par la sécurité. Une petite fiction qui a certainement fait le bonheur des fans de F1 et de cinéma.

(L'essentiel/duf)