Un an après sa mort, Sara Carreira est n°1 au Portugal

Le 5 décembre 2020, Sara Carreira mourrait dans un accident de la route à l'âge de 21 ans, laissant ses fans mais surtout son père anéantis. Que s'est-il exactement passé cette nuit-là? Début décembre, indique Nova Gente, la justice a mis en examen quatre personnes dont Ivo Lucas, le petit ami de Sara, qui conduisait la voiture. Il est aujourd'hui accusé d'homicide par négligence: il roulait «entre 131 et 138 km/h» (selon les éléments de l'enquête) sur l'autoroute et n'avait pas pu éviter la collision avec la voiture de Cristina Branco.

La chanteuse de fado est elle aussi mise en examen dans cette affaire. Elle est accusée de n'avoir pas réduit sa vitesse (elle roulait entre 108 et 114 km/h) et avait été surprise par la lenteur de la voiture qui la précédait. Le conducteur, Paulo Neves, qui roulait «entre 28 et 32 km/h avec 1,18g/litre dans le sang» est également mis en examen, tout comme Tiago Pacheco qui a percuté à vive allure (entre 146 et 155 km/h) le côté droit de la voiture dans laquelle Sara Carreira avait pris place.

Tony Carreira, effondré depuis la mort de sa fille, n'a pas souhaité commenter ces décisions. Il est apparu à un événement cette semaine et s'est rapidement éclipsé, visiblement ému par les témoignages de soutien reçus durant la soirée. Il a également été bouleversé par le succès de l'album posthume de sa fille, «Sara Carreira: A Minha História» qui a détrôné le sien, «Recomeçar».

Trente artistes portugais reprennent «Leva-me a Viajar» (Fais-moi voyager) de Sara Carreira.

