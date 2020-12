Darius Rochebin dépose plainte contre un média

L’information était au conditionnel début novembre, désormais elle est confirmée. Darius Rochebin a porté plainte contre le journal Le Temps pour diffamation, a rapporté vendredi la RTS. Le quotidien avait publié une enquête fin octobre, qui épinglait notamment l’ex-star du téléjournal, en Suisse, et journaliste de LCI en France, accusé de harcèlement sexuel.

La plainte pénale a été déposée la semaine dernière à Paris, où travaille depuis août le journaliste suisse. L’un de ses avocats français, Me Francis Szpiner, n’a pas voulu révéler son contenu à la télévision suisse romande, renvoyant à un communiqué du 9 novembre. Celui-ci soulignait que «Darius Rochebin est victime d’une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames, qui le présentent sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité» et qu’il «ne saurait accepter de voir son honneur ainsi mis en cause».

De son côté, le corédacteur en chef du Temps, Gaël Hürlimann, a indiqué à la RTS prendre acte de cette plainte et se dit «serein».

(L'essentiel/leo)