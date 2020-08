Une Miss virée pour avoir posé nue contre le cancer

«Il y a un vrai tabou à briser, je pense qu'il faudrait arrêter de sexualiser le corps de la femme pour tout et n'importe quoi. (...) C'est très ancré dans les mentalités, mais j'espère que ça finira par évoluer»: Anaëlle Guimbi espère que son cas va faire évoluer le règlement du comité Miss France.

Il y a encore quelques jours, la jeune femme de 20 ans faisait partie des six finalistes du concours de Miss Guadeloupe, qui s'est tenu vendredi, mais ses rêves se sont envolés à cause de photos dénudées. Ce n'est pas la première fois qu'une Miss fait scandale avec ce genre de clichés (on se souvient de Valérie Bègue ou Laetitia Bléger) mais là où le bât blesse c'est que ces photos ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Regrets de la société Miss France

Interviewée par Brut, Anaëlle Guimbi a indiqué ne pas avoir hésité à poser car cette cause la «touchait personnellement» car sa tante avait dû combattre la maladie. «Cette femme c'est pour moi l'exemple de la résilience. Ça a été très dur pour elle, elle a dû subir une ablation d'un des deux seins. (...) Elle a toujours été forte et a su donner l'exemple (...) C'est grâce à elle que cette cause me tient autant à cœur».

De nombreuses voix se sont élevées contre son éviction comme la journaliste Valérie Trierweiler ou encore la Ligue contre le cancer. Embarrassée, la présidente de la société Miss France, Sylvie Tellier, est montée au créneau pour défendre la décision du comité régional de Guadeloupe et a indiqué avoir «appliqué le règlement». «Nous ne voulions pas prendre le risque d'une annulation de l'élection s'il y avait un recours a posteriori», a-t-elle confié au Parisien, en avouant regretter la situation.

C'est finalement Kenza Andrèze-Louison qui représentera la Guadeloupe à la prochaine élection de Miss France.

(mc/L'essentiel)