En couple depuis 2010, Shakira et Gerard Piqué ne comptent pas se passer la bague au doigt. Et pour cause: la star colombienne de 42 ans ne veut rien changer à leur relation. «Le mariage me fait très peur, je ne veux pas que Gerard me voit comme «LA femme », je préfère qu'il me considère comme une petite amie… Vous voyez? Le fruit encore défendu, a-t-elle confié dans l'émission «60 Minutes» sur la chaîne CBS News. Je veux qu'il reste alerte et qu'il pense que tout est possible selon son comportement.»

Après dix ans de romance, la chanteuse est toujours aussi heureuse avec le père de ses deux garçons, Milan, 6 ans, et Sasha, 4 ans. Shakira se souvient de leur première rencontre sur le tournage de son clip «Waka Waka», où le footballeur espagnol faisait une apparition. «Je l'ai vu sur la vidéo et je me suis dit qu'il était mignon et quelqu'un nous a présentés», a-t-elle précisé.

Aujourd'hui multimillionnaire, l'artiste est à l'abri du besoin. Or, durant sa jeunesse, l'entreprise de son père avait fait faillite. Ce qui avait fait sombrer sa famille dans la pauvreté du jour au lendemain. Shakira avait alors tout fait pour remédier à cela, dès le début de sa carrière. «C'était devenu une obsession, sortir mes parents de cette situation précaire», s'est-elle souvenue. Depuis cette période, Shakira s'est investie dans la cause de l'éducation des enfants défavorisés: «Je savais que mon objectif n'était pas de secouer mon derrière indéfiniment, ma carrière musicale a été un véhicule pour servir mes projets et travailler avec les enfants.»

(L'essentiel/lja)