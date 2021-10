L'étonnante raison du divorce de Kim Kardashian

Kim Kardashian a fait un passage remarqué sur le plateau de l’émission «Saturday Night Live», samedi soir. La vedette de téléréalité a captivé le public avec un monologue plein d'humour et d'autodérision. Elle a commencé par une référence à sa sextape. «Je suis également surprise de me voir ici. Quand on m'a demandé (de venir ici), j'ai dit: "Vous voulez que j'anime, moi? Pourquoi?" Je n'ai pas eu d'avant-première de film depuis très longtemps. En fait, il n'y a qu'un film avec moi qui est sorti et personne ne m'a dit qu'il était en avant-première. Ça a dû échapper à ma mère...»

Kim Kardashian a également ironisé sur sa famille. «J'aimerais que l'Amérique se rassemble. C'est pourquoi je suis ici pour vous annoncer que je me présente... Je plaisante! Je ne suis pas candidate à la présidentielle. Nous ne pouvons pas avoir trois politiciens ratés dans une même famille».

Kim K a ensuite évoqué son divorce avec Kanye West. «Je me suis mariée avec le meilleur rappeur de tous les temps. Il n'est pas seulement l'homme noir le plus riche d'Amérique, un génie talentueux et légitime qui m'a donné quatre enfants incroyables. Quand j'ai divorcé de lui, vous savez que cela se résumait à une chose: sa personnalité».

(L'essentiel)