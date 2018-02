La rumeur d'une réconciliation court

Certes, ils se sont séparés en juin 2016 et ont toujours dit à qui voulait l'entendre qu'ils restaient en très bons termes. Cependant, depuis six mois, Demi Lovato et Wilmer Valderrama multiplient les rendez-vous en tête-à-tête et alimentent les rumeurs d'un retour de flamme.

Leur dernière rencontre en date a eu lieu samedi 24 février 2018, dans un restaurant mexicain de Los Angeles. Selon TMZ, l'ancien couple a passé son temps à rire et à manger des chips avec du guacamole. La chanteuse de 25 ans et l'acteur de 38 ans semblaient plus que proches.

L'été dernier, les deux artistes avaient été photographiés dans les bras l'un de l'autre à deux reprises. Une fois pour l'anniversaire de la brune, l'autre pendant un barbecue. Sans compter les quelques photos les montrant bras dessus, bras dessous sur le compte Instagram de Demi.

(L'essentiel/jfa)