«J'ai menti à TF1, je n’ai jamais été agent immobilier»

«Je n’ai jamais été agent immobilier de ma vie, c’était juste pour faire Koh Lanta», a confié Dylan Thiry sur le plateau de «L'instant de luxe». «À l’époque, j’étais militaire et physio dans un club, mais aller chez TF1 et leur dire que je vendais des Coca Zéro ou je suis du Luxembourg, je suis agent immobilier... c’est sûr que c'estbeaucoup plus cool de dire que t’es agent immobilier», explique-t-il. «Le profil passe mieux, tu vois le petit jeune de 18 ans qui roule en Porsche plutôt que celui qui se démène et qui essaie de s’en sortir».

En termes de triche, Dylan Thiry avoue aussi avoir eu recours à la chirurgie esthétique: «J’ai refait mon nez, j’avais une bosse, je l’ai fait enlever il y a trois ans» mais «je le regrette (…) Un homme ne devrait pas retoucher son visage». Il a également indiqué avoir refait toutes les facettes de ses dents – en haut et en bas – pour un montant de 47 000 euros.

De l’argent qu’il n’a pas eu de mal à débourser: si certains l’accusent d’avoir profité de l’argent de Fidji, il indique gagner aujourd’hui plus qu’elle. Quand le présentateur cherche à savoir combien il gagne chaque mois, le Luxembourgeois tourne autour du pot: «Chez les Français c’est un sujet un peu tabou (…) et je me dois de respecter la culture française», explique-t-il tout sourire, avant de concéder gagner plus ou moins 100 000 euros par mois. Il prend à peu près 2 000 euros la story pour du placement de produit. «Ça fait 5 ans que je suis là, j’ai un million d’abonnés, j’ai pas envie de vous mentir et de vous dire que je gagne 5 000 euros par mois».

(mc/L'essentiel)