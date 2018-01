James Franco sera-t-il la prochaine célébrité à voir sa carrière brisée du jour au lendemain à cause de son passé sulfureux, voire criminel? Une chose est sûre, il est dans de sales draps depuis qu'il a été récompensé pour son rôle dans «Disaster Artist», aux Golden Globes, dimanche. La cérémonie était placée sous le signe de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes.

Comme la plupart des stars présentes à la soirée, l'acteur était vêtu de noir et portait le pin's du mouvement en marche, «Time's Up». Une belle hypocrisie, selon plusieurs femmes qui disent aujourd'hui avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles de la part de James. Outrées, elles ont lancé de graves accusations contre lui sur Twitter.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that!— Sarah Tither-Kaplan (@sarahtk) 8 janvier 2018

«Hey James Franco, superbe pin's #timesup aux #GoldenGlobes. Tu te souviens, il y a quelques semaines, quand tu m'as dit que mes scènes de nu à 100 dollars la journée, dans deux de tes films, n'étaient pas de l'exploitation parce que j'avais signé un contrat? Il faut en finir avec ça!» Une autre supposée victime de James, Violet Palev, a enfoncé le clou en relatant un très mauvais souvenir avec lui, sur le réseau social.

«Mignon ton pin's #timesup, James Franco. Tu te souviens quand tu as attrapé mon visage dans une voiture et que tu l'as plaqué contre ton pénis sorti, et cette autre fois où tu as demandé à ma copine de te rejoindre à ton hôtel quand elle avait 17 ans? Alors que tu avais déjà été surpris à faire ce genre de proposition à une autre fille de 17 ans?» a-t-elle tweeté.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?— Violet Paley (@VioletPaley) 8 janvier 2018

En effet, en avril 2014, le comédien américain de 39 ans avait lourdement dragué une ado écossaise de 17 ans sur Instagram. Des captures d'écran de leurs conversations avaient été diffusées sur le Net. Ils ne s'étaient finalement pas rencontrés. Quant à l'écrivaine Anne Helen Petersen, elle s'est fendue d'un tweet plutôt ironique: «Demandez vite à Franco la différence entre fricoter avec des jeunes et le harcèlement sexuel.»

Ces messages accusateurs sont apparus sur le Net après que l'ex-actrice Ally Sheedy a commencé à critiquer James sur Twitter, pendant la soirée des Golden Globes. La jeune femme avait joué avec lui dans la pièce de théâtre «The Long Shrift», en 2014, et semble en garder un souvenir amer. «James Franco a gagné un prix. S'il vous plaît, ne me demandez jamais pourquoi j'ai quitté le milieu du cinéma et de la télé», a-t-elle écrit, avant de supprimer son tweet. Pour le moment, James Franco n'a pas encore réagi à ces allégations.

quick ask Franco about the difference between skeezing on undergrads and sexual harassment— Anne Helen Petersen (@annehelen) 7 janvier 2018

Regardez James Franco récompensé aux Golden Globes 2018:

(L'essentiel/lja)