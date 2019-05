Cardi B a eu recours à la liposuccion

Cardi B a annoncé sur la scène du Beale Street Music Festival de Memphis, dimanche, qu'elle venait de subir une liposuccion. «J'ai des nouvelles pour vous tous ! J'aurais dû annuler aujourd'hui. Je ne devrais pas jouer parce que trop bouger va niquer ma lipo, mais putain, je vais quand même récupérer mon argent! On y va!» a-t-elle lancé à la foule, qui l'aurait encouragée en riant, avant que l'artiste ne se lance dans son set avec sa vigueur habituelle.

Ce n'est pas la première fois que la rappeuse américaine admet avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Il y a quelques jours, elle a révélé s'être fait «refaire les seins» juste après la naissance de sa fille, Kulture, en juillet 2018, afin de se redonner confiance en elle.

Une confiance qu'elle semblait toujours avoir lorsqu'elle a posé pour les photographes lors du Met Gala à New York lundi, vêtue d'une robe signée Thom Browne, avec un couvre-chef assorti, qui a nécessité 35 personnes et 2 000 heures de travail pour voir le jour. La robe se termine par une traîne de plus de trois mètres de long, garnie de plus de 30 000 plumes brûlées et teintes.

