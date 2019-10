Justin et Hailey ont célébré leur mariage

Un an après leur mariage civil en toute intimité à New York, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont unis pour la deuxième fois lors d'une cérémonie religieuse, lundi 30 septembre 2019, dans le somptueux hôtel Montage Palmetto Bluff, à Bluffton, en Caroline du Sud.

Selon eonline.com, le chanteur de 25 ans et le top model de 22 ans ont échangé leurs vœux devant leurs famille et amis. La sœur et la cousine d'Hailey étaient ses demoiselles d'honneur. L'acteur Alec Baldwin avait aussi fait le déplacement pour admirer sa nièce en robe de mariée. Parmi les 154 convives, on a pu voir notamment Kendall et Kylie Jenner, Jaden Smith, les mannequins Camila Morrone, Joan Smalls et le manager du Canadien, Scooter Braun. «Tout le monde les a félicités. Justin et Hailey étaient vraiment heureux de voir chaque invité. Ils n'ont pas arrêté de sourire», raconté un témoin.

Pour le moment, aucune photo officielle du mariage n'a été dévoilée dans la presse. Justin a juste publié un cliché sur Instagram où il exhibe sa nouvelle montre de luxe. «Je me suis offert un petit cadeau de mariage», a-t-il écrit en légende. D'autres images de la soirée, publiées par les invités, circulent déjà sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel/lja)