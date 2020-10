Anaïs Camizuli est sereine malgré sa rupture

Triste nouvelle pour les fans d’Anaïs Camizuli. Lundi, l’ancienne gagnante de «Secret Story 7» leur a annoncé sur Instagram qu’elle avait quitté Sultan, papa de sa petite Kessi, âgée de 1 an. «Alors oui, comme vous vous en doutez depuis un moment, je suis séparée de mon ex-mari. Depuis presque trois mois, nous avons pris d’un commun accord la décision de nous séparer. Une décision difficile certes, mais qui aujourd’hui est plus facile pour nous, car on s’entend bien mieux», a-t-elle expliqué dans son message.

Par chance, les deux ex-conjoints ne se déchirent pas dans cette rupture. Désormais maman célibataire, l’influenceuse française de 32 ans assure que leur fille «est très heureuse comme ça» et qu’elle continue à voir son papa tous les jours. «Nous lui avons expliqué la situation, a-t-elle précisé. Il reste le père de ma fille et nous sommes liés à vie pour notre petite merveille. Donc, comme deux adultes, nous nous souhaitons mutuellement du bonheur. Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi». Sur Snapchat, Anaïs a ensuite révélé pourquoi le couple avait mis fin à son histoire: «Pendant quatre ans avec mon ex-mari, il y a eu du respect. On se sépare parce qu'il n'y a plus d’amour».

(L'essentiel)