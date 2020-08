Tony Parker divorce une nouvelle fois

C’est sur Twitter que Tony Parker a fait part de son divorce. «Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union», a communiqué le sportif.

Le joueur de basket de 38 ans avait rencontré sa future ex-épouse, une journaliste, en 2011. Ils s’étaient fiancés deux ans plus tard et s’étaient dit «oui» le 2 août 2014. Ensemble, ils ont eu deux garçons: Josh, né le 29 avril 2014, et Liam, qui a vu le jour le 29 juillet 2016.

Il s’agit du deuxième divorce pour Tony Parker qui a été marié avec l’actrice américaine Eva Longoria entre 2007 et 2010.

(L'essentiel/jfa)