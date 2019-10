«Dans ma vie, je me bats aussi contre l'injustice»

Dans cette nouvelle série judiciaire, inspirée de faits réels, Laëtitia Milot reprend son rôle d'Olivia Alessandri, devenue une avocate qui se bat pour des causes perdues. «Elle est toujours aussi sensible et touchante, explique la Française de 39 ans au site belge 7sur7. Elle est très proche de ses clients. Elle a envie de leur rendre justice, de la même façon qu'elle s'est vengée pour le meurtre de sa famille.» Et ce rôle lui rappelle la réalité. Dans sa vie privée, Laëtitia mène aussi ses propres combats. «Je lutte contre toutes les formes d'injustice, contre les violences faites aux femmes, pour le respect de l'environnement, mais aussi pour la cause animale», explique-t-elle.

Afin d'être le plus crédible possible en tant que femme de loi, la comédienne a rencontré des avocats: «Ils m'ont dit: «Vous savez, dans certaines plaidoiries, on joue aussi un peu la comédie, donc faites-vous confiance.»

Cerise sur le gâteau, l'actrice garde un très bon souvenir du tournage, notamment grâce au duo comique et attachant qu'elle forme avec Philippe Duquesne, alias Blanchot dans la fiction. Elle ne tarit pas d'éloges sur le comédien de 54 ans, révélé par «Les Deschiens», en 1993. «C'est quelqu'un que j'admirais déjà avant et ça a été un plaisir de jouer avec lui, se souvient-elle. J'en suis très fière. Il est adorable et très professionnel.»

(L'essentiel)