La robe de Kendall Jenner était-​​elle «irrespectueuse»?

Le mot d'ordre pour choisir une tenue pour un mariage, c'est de rester à sa place d'invité et de ne pas éclipser la mariée. D'abord en ne choisissant pas de vêtement blanc, couleur réservée à la star du jour, et en évitant de choisir une tenue qui attire trop les regards.

Si effectivement la robe choisie par Kendall Jenner remplissait le premier critère - sa robe était noire - le second a été quelque peu balayé d'un revers de main: la sœur de Kim Kardashian portait en effet une robe ultrasexy signée Mônot, à la soirée du mariage de son amie, l'influenceuse Lauren Perez. Avec ses découpes audacieuses en losanges, le haut de la robe ne cachait effectivement pas grand chose et a choqué bon nombre d'internautes.

this Mônot dress worn by Kendall Jenner really should be on my body going into the new year pic.twitter.com/PPT7y6TCGs — amour (@amourwearsprada) December 31, 2021

Si la jeune femme n'a d'abord pas réagi, la republication des photos sur le compte Instagram de la mariée il y a quelques jours a mis le feu aux poudres et l'a contrainte à répliquer. À ceux qui qualifiait son comportement d'«irrespectueux», elle a répondu qu'elle avait «évidemment demandé l'approbation de la mariée à l'avance». Cette dernière a d'ailleurs écrit en lettres capitales, «elle a été magnifique et j'ai adoré!», avant de supprimer les commentaires sous la publication du plus beau jour de sa vie.

À noter que Kendall Jenner avait opté pour cette robe sexy pour la soirée de mariage. Demoiselle d'honneur - aux côtés de Bella Hadid notamment - elle avait joué la carte de la sobriété en enfilant une longue robe bustier bleu pastel pour la cérémonie qui s'est tenue sur une plage de Miami, à la mi-novembre.

(mc/L'essentiel)