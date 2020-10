Tekashi 6ix9ine hospitalisé à cause de son régime

Son envie ce perdre du poids a failli coûter cher à Tekashi 6ix9ine. Comme le rapportent plusieurs médias américains, l’artiste a été hospitalisé le 30 septembre après avoir mélangé du café et des brûleurs de graisse et fait une overdose. Contacté par The Shade Room, le rappeur, qui va mieux et a pu rentrer chez lui, a confié qu’il avait pris deux pilules au lieu d’une, comme cela est recommandé.

Résultat: sa fréquence cardiaque a augmenté et il a commencé à beaucoup transpirer. Le fait de boire un café après cela a conduit Tekashi 6ix9ine à faire une overdose, a-t-il révélé. Le rappeur a précisé qu’il ne prenait pas de drogue en plus des brûleurs de graisse car cela constituerait une violation de sa probation et donc un retour en prison.

C’est d’ailleurs après être sorti de détention, en avril 2020, que le jeune homme a beaucoup grossi. Il a indiqué avoir déjà réussi à perdre 11 kilos. Son but est d’atteindre 68 kilos, a-t-il dit, sans préciser combien il pesait actuellement.

(L'essentiel/jfa)