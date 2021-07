Bella Hadid officialise avec son nouveau chéri

Depuis quelques jours, Bella Hadid partage son temps entre Paris, où se déroule la Fashion Week, et Cannes, où a lieu le célèbre Festival. Entre deux vols en jet privé, le top de 24 ans met en ligne quelques clichés et vidéos de ses journées et soirées. Et c’est avec une de ces publications que l’Américaine a fait savoir qu’elle n’était plus célibataire. Son dernier petit ami officiel était The Weeknd. Leur relation s’était terminée en août 2019. Une liaison avec Duke Nicholson avait été évoquée par les médias, mais n’avait jamais été confirmée.

À la fin d’une sélection de huit images sur Instagram, Bella a partagé une photo la montrant dans les bras d’un homme et sur le point de l’embrasser. «Le meilleur moment de ma vie. En bonne santé, au travail et aimée», a-t-elle écrit en légende. Si elle n’a pas précisé de qui il s’agissait, il n’a pas fallu très longtemps aux internautes pour découvrir l’identité de l’élu du cœur de la jeune femme. Son nouveau petit ami s’appelle Marc Kalman et il travaille en tant que directeur artistique. Il a notamment collaboré avec Travis Scott.

Des rumeurs sur une liaison entre Bella et lui ont commencé à courir au début du mois de juin 2021, après la publication par le Daily Mail d’une vidéo les montrant tous les deux à New York. Ils ont également été vus et photographiés ensemble à plusieurs reprises à Paris, début juillet.

(L'essentiel/jfa)