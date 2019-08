Christina Hendricks jouait dans «American Beauty»

Il aura fallu attendre presque vingt ans pour découvrir le rôle qu'avait joué Christina Hendricks dans «American Beauty», film avec Kevin Spacey. C'est sur Instagram que l'actrice, connue pour les rôles de Joan Holloway dans «Mad Men» et de Beth Boland dans «Good Girls», a révélé une anecdote surprenante sur sa participation au long métrage.

«J'étais mannequin et parfois mannequin main... C'est ma main et le ventre d'un autre modèle. Je suis fière d'avoir fait partie de ce film, quelle que soit la manière», a écrit Christina à côté de l'affiche d'«American Beauty». Cette révélation a surpris beaucoup de monde, dont January Jones et Busy Philipps ou encore Elle Fanning, qui ont toutes fait part de leur extrême étonnement.

Sorti en 2000, «American Beauty» a reçu de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur film, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur pour Kevin Spacey.

