Lenni-​​Kim est «à la recherche de l'amour»

Chanteur et comédien, Lenni-Kim est sur tous les fronts. Après avoir joué dans plusieurs épisodes de «Demain nous appartient», en 2018, le Canadien de 18 ans fait son retour sur le petit écran dans la série «Léo Mattéi, Brigade des mineurs», aux côtés de Jean-Luc Reichman, sur TF1, dès jeudi 27 février.

Considéré comme la nouvelle sensation electro-pop, Lenni-Kim reprendra sa tournée en mars. Si le jeune homme ne chôme pas côté professionnel, sa vie privée est beaucoup plus calme. Ce qui le peine un peu. «C'était une Saint-Valentin très solitaire. Je suis un peu plus à la recherche de l'amour en ce moment. Je me sens assez romantique ces temps-ci même si je suis assez préoccupé par mon travail», confie-t-il à Purepeople.

Qui pourra donc ravir le cœur de Lenni-Kim? «Il n'y a pas un type en particulier. Je recherche quelqu'un avec qui je suis capable de partir dans des délires, qui peut comprendre ma vie, moi la sienne, explique-t-il. Je ne suis pas à la recherche d'une relation éphémère, je veux quelque chose qui dure».

Vivre une romance avec quelqu'un de son âge lui paraît «un peu complexe», car il mène déjà une vie d'adulte. «Une personne qui a 18 ans pourrait avoir du mal à me comprendre, précise-t-il. À moins qu'elle ait grandi dans le même métier».

Regardez la bande-annonce de la série «Léo Mattéi, Brigade des mineurs», dès le 27 février sur TF1:

(L'essentiel/lja)