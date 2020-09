Paris Hilton: «J’ai été étranglée, frappée»

Belle, riche et célèbre, Paris Hilton n’a cependant pas eu beaucoup de chance dans sa vie sentimentale. «J’ai vécu de nombreuses relations toxiques. J’ai été étranglée, frappée, agrippée violemment. J’ai vécu des choses que personne ne devrait subir», confie l’héritière à People.

Cinq des hommes qu’elle a aimés ont été particulièrement malsains avec elle. «Ils semblaient tous être des mecs gentils au départ, avant qu’ils ne révèlent leur vraie nature. Ils devenaient jaloux, agressifs, ils essayaient de me contrôler, se souvient Paris. Au bout d’un moment, ils en arrivaient à un stade où ils m’agressaient physiquement, verbalement et émotionnellement.»

Durant cette période, l’Américaine se sentait déboussolée dans vie privée. «Je ne comprenais pas ce que devait être l’amour ou une relation sentimentale. Je pensais que si mes copains devenaient aussi fous, c’était parce qu’ils m’aimaient, dit-elle. Maintenant, avec le recul, je ne peux pas croire que je les ai laissés me traiter de cette façon».

Aujourd’hui, à 39 ans, Paris semble avoir enfin trouvé l’homme de sa vie. Depuis neuf mois, elle vit un bonheur sans nuage avec l’homme d’affaires Carter Reum, qui a le même âge qu’elle. «Je me sens tellement en sécurité avec lui, se réjouit Paris. Avant, je ne me sentais pas être prête à vivre une belle relation. Mais j’ai tellement appris depuis. Et je suis si reconnaissante d’avoir trouvé la parfaite compatibilité avec lui».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)