Ne lui parlez surtout pas de sa chérie Katie Holmes

Le sujet est sensible. Très sensible. Jamie Foxx n'aime visiblement pas être interrogé sur sa relation avec Katie Holmes. En tout cas si on en croit sa réaction agacée lors d'une interview donnée à la chaîne américaine ESPN lors du NBA All-Star Game vendredi 16 février 2018 à Los Angeles.

L'entretien avait pourtant bien commencé avec des questions autour du sport et de la santé physique de Jamie Foxx. C'est ensuite que le journaliste a voulu en savoir plus sur le couple que l'acteur de 50 ans forme avec Katie Holmes, ex-femme de Tom Cruise: «J'ai vu des photos où vous vous prépariez pour ce match (ndlr: le All-Star Game). Vous jouiez au basket avec Katie Holmes à la Saint-Valentin.» Cette phrase a énervé Jamie Foxx. Dans une attitude très contenue, il s'est levé, a esquissé un sourire, a ôté son casque et a quitté l'interview sans piper mots. Le journaliste, surpris, a tenté de meubler comme il pouvait: «Oh, oh. Est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce qu'on est prêt à poursuivre? Bon ok, alors poursuivons.»

Cette séquence, diffusée en direct et dans tout le pays, a fait le buzz aux Etats-Unis ce week-end. Il faut dire que Jamie Foxx est toujours resté très discret sur la relation qu'il entretient depuis quatre ans avec la comédienne. Les deux stars se sont montrées publiquement pour la première fois fin janvier 2018 lors d'une soirée avant les Grammy Awards.

(L'essentiel)