Deux Miss France dans la même famille?

Huit ans après le sacre de sa grande sœur, Marine, Lou-Anne Lorphelin va-t-elle remporter le titre de Miss France? Elle participera en tout cas au concours final au Puy du Fou puisqu'elle a remporté le titre de Miss Bourgogne, samedi soir, à Châlon-sur-Saône. «Je ne réalise pas du tout. Je suis un peu sous le choc», a confié la jeune Miss de 22 ans, étudiante en management.

À peine le diadème posée sur sa tête, toutes les langues de vipère de la Toile se sont évidemment déliées, dénonçant une élection truquée, guidée par le favoritisme. Un torrent de critiques que Marine Lorphelin, grande sœur de Lou-Anne, a voulu stopper en intervenant sur les réseaux sociaux. «Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne», a-t-elle écrit dans une story.

«Elle est ma sœur, mon sang»

«Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé, donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs».

Elle rajoute: «Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu'elle est ma sœur, mon sang, et c'est ce qu'on fait pour sa famille». Avant de conclure: «En tout cas, moi, j'ai été élevée dans une famille aimante où on se soutient. Point final».

Marine Lorphelin a été sacrée Miss France 2013

(mc/L'essentiel)