«Je ne lui ai pas dit qu'il lui restait 3 mois à vivre»

En 2016, Johnny Hallyday part sur les routes américaines pour un road trip dont il a toujours rêvé mais il en revient exténué et sa femme s'inquiète. Tous deux se rendent à l'hôpital pour ce qu'ils pensent être une infection pulmonaire qui allait pouvoir être opérée. «Il n'a pas pu être opéré parce que c'était un cancer de stade 4, c'était un cancer agressif à petites cellules», a confié Laetitia Hallyday au magazine «Sept à Huit», diffusé dimanche soir sur TF1. Se savait-il condamné, interroge la journaliste Audrey Crespo-Mara. «Il ne le sait pas lui, parce que je ne vais pas lui dire mais moi on me dit qu'il en a pour trois mois à vivre», répond la femme du Taulier, visiblement émue.

«Donc à ce moment-là, tout s'écroule, on a un genou à terre, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment lui dire, on ne sait pas comment il va supporter, comment il va se battre». Le chanteur préféré des Français sent bien à ce moment-là qu'il souffre d'un mal sérieux et cherche à savoir. «Je ne pouvais pas lui dire», explique Laetitia Hallyday. «Ce n'était pas le moment et ce n'était pas à moi de lui dire».

« Ce n’était pas à moi de lui dire qu’il lui restait 3 mois à vivre ».#LæticiaHallyday raconte l'annonce du cancer de Johnny. #septahuit @TF1 @audrey_crespo pic.twitter.com/nOwy35iKjT — Sept à Huit (@7a8) October 18, 2020

Ce sont finalement les médecins, le lendemain, qui lui apprennent qu'il souffre d'un cancer. «J'ai demandé à ce qu'on ne lui dise pas» qu'il en avait pour trois mois à vivre. «J'ai eu raison, je ne regrette pas aujourd'hui», sourit-elle. «Parce que le combat a duré 15 mois et je crois qu'il n'aurait pas duré aussi longtemps si on lui avait dit la vérité».

La mère de Jade et Joy s'est également confiée sur sa nouvelle vie et son nouvel amour, Pascal Balland. «J'ai eu beaucoup de mal au départ, c'est très difficile d'apprendre à aimer, on a l'impression de tromper son mari (...) J'arrive à aimer différemment mais Johnny est toujours là (...) On est souvent un couple à trois», conclut-elle.

