Leur mariage a inspiré une téléréalité

Pour leur premier anniversaire de mariage, Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont offert un contrat avec Amazon. Le couple a réussi à convaincre le service de streaming de l'entreprise américaine de produire une émission de téléréalité inspirée de son mariage et surtout de la tradition indienne du sengeet, une nuit de danse réunissant les familles des mariés le jour avant la cérémonie.

Chacun des épisodes suivra un couple sur le point de se marier dans la préparation des festivités avec l'aide de chorégraphes et de stylistes. L'actrice et le chanteur sont à la recherche de fiancés d'accord pour participer au programme. Le tournage commencera en 2020.

«Les jours qui ont mené à notre sangeet ont fait partie des moments les plus spéciaux et mémorables du week-end. Permettre de faire connaître ce concept d'une manière nouvelle, au travers de couples qui préparent la journée la plus passionnante de leur vie est une idée que nous sommes fiers de créer avec Amazon», a déclaré Nick Jonas.

(L'essentiel/jfa)