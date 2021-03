Sarah Harding n'a plus que quelques mois à vivre

«En décembre, mon médecin m'a dit que le prochain Noël serait probablement mon dernier. Je ne veux pas de pronostic exact», a confié Sarah Harding dans son livre «Hear Me Out» dont le Times a publié des extraits samedi.

La chanteuse du groupe Girls Aloud, ultrapopulaire dans les années 2000, avait indiqué en août dernier être atteinte d'un cancer avancé du sein et se battre pour vaincre le crabe. Mais il semblerait malheureusement que la maladie commence à gagner la partie.

«J'en suis maintenant à un stade où je ne sais pas combien de mois il me reste», a-t-elle écrit. «J'essaie de vivre et de profiter de chaque seconde de ma vie, aussi longue soit-elle. Je prends un verre de vin ou deux, car cela m'aide à me détendre (...) Je suis sûr que certaines personnes pourraient penser que ce n'est pas une bonne idée, mais je veux essayer de m'amuser». Celle qui avait reçu un BritAward en 2009 pour le titre «The Promise» a indiqué vouloir «partir sereinement» et «dire merci et au revoir».

Son ancienne collègue et amie, Cheryl Cole s'est dit dévastée par la nouvelle. «En général, j’essaie de contrôler mes propres émotions», a-t-elle confié au Mirror. «Mais lors d’un appel FaceTime avec elle l’autre jour, je n’ai pas pu m’en empêcher. J’ai perdu le contrôle et j’ai commencé à pleurer». Le groupe Girls Aloud, formé en 2002 par l'émission «Popstars», s'est séparé en 2013.

Sarah avait intégré le groupe en dernière position

