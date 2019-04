«J'ai fait peur à mon mari car je sais tout faire»

Heureuse maman de Sofia, 3 ans, et Hana, 1 an et demi, Amel Bent nage en plein bonheur avec son mari et père des ses filles, l'homme d'affaires Patrick Antonelli. Pour autant, la chanteuse de 33 ans n'a pas attendu d'avoir un compagnon pour trouver un équilibre. Il faut dire que la gent masculine était absente durant son enfance. Ce qui l'a rendue plutôt féministe. «J'ai eu la chance, ou la malchance je ne sais pas, de ne pas connaître le patriarcat, confie-t-elle dans Télé-Loisirs. J'ai grandi sans père, ma grand-mère était veuve jeune donc je n'ai pas eu de grand-père non plus. J'ai grandi dans un monde de femmes.»

À l'âge de 15 ans, Amel savait faire de la plomberie, de l'électricité et monter des meubles. «J'ai été élevée dans l'idée qu'il n'y aurait pas un homme pour payer le loyer. J'ai été sensibilisée à ça très vite, ajoute-t-elle. Ma mère me disait que le travail était la liberté, pour ne pas dépendre d'un homme.» Du coup, la débrouillardise de la coach de «The Voice Kids», sur TF1, n'est pas près de disparaître. «C'est mon éducation et je peux du coup me montrer castratrice avec les hommes parfois, admet-elle. J'ai fait peur à mon mari, parce que je sais tout faire. Je donne cette impression de n'avoir besoin de personne, et encore moins d'un homme.» La seule chose qui lui est nécessaire, assure-t-elle, c'est de l'amour.

Alors, afin de rassurer les mecs qui l'entourent, l'artiste, qui sortira son nouvel album, «Demain», le 17 mai prochain, a une petite astuce: «Il faut parfois faire semblant de ne pas savoir faire et de se plaindre, pour les laisser exister, faire semblant d'avoir besoin de l'autre.»

Regardez le nouveau clip d'Amel Bent, «Dis-moi qui tu es»:

(L'essentiel)