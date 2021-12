Lynchée pour avoir spoilé «Spider-​​Man»

Kim Kardashian pensait passer une soirée cinoche pépère devant «Spider-Man: No Way Home» lundi. Confortablement installée dans sa salle privée chez elle, la star, en bonne influenceuse soucieuse de décrire ses moindres faits et gestes à ses 273 millions d’abonnés sur Instagram, n’a pas pu lâcher son téléphone durant la projection. Kim a posté en story certaines images du film alors qu’elle était en train de le regarder. Souci, certains clichés publiés sont des immenses spoilers qui dévoilent une des intrigues du blockbuster.

Ni une, ni deux, les abonnés de l’Américaine de 41 ans qui n’avaient pas encore vu «Spider-Man» ont réagi, plutôt énervés. «Je ne suis même pas abonné à Kim sur les réseaux. Par hasard, je tombe sur une de ses story et là elle te spoile tout "Spider-Man"», «Je n’ai jamais détesté quelqu’un aussi fort», «J’ai mis en sourdine tout ce qui se disait sur "Spider-Man" sur mes réseaux sociaux jusqu’à ce que je le regarde. Et là, Kim te poste un putain de spoiler sur Instagram», «À quoi bon le voir désormais? Kim tu m’énerves», peut-on lire sur Twitter. D’autres utilisateurs ont simplement posté les adjectifs «furieux», «furibond» ou encore «enragé».

Reste que Kim s’est très vite rendu compte de sa bévue. Elle a rapidement supprimé ses stories peu après les avoir publiées. Mais visiblement, le mal avait déjà été fait.

(L'essentiel/fec)