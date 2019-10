Christina Aguilera revient sur son passé douloureux

Récompensée vendredi dernier à Las Vegas pour son engagement auprès d'une organisation venant en aide aux femmes et aux enfants maltraités, Christina Aguilera a fait un discours poignant lors de la remise de son prix. «C'est tout simplement dégoûtant et cela arrive beaucoup trop souvent aux gens qu'on aime».

Cette cause lui tient profondément à cœur, comme elle l'a expliqué au micro: «J'ai grandi dans ce contexte, et je m'en suis sortie, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Quand j'étais jeune, je devais parfois m'échapper au milieu de la nuit avec ma petite sœur et ma mère et traverser le pays en voiture. Et, heureusement, ma grand-mère nous accueillait chez elle. Sans elle, j'aurais eu besoin d'une association comme celle-ci».

L'Américaine de 38 ans, qui se considère comme «une survivante», avait déjà confié que sa mère se faisait frapper par son ex-compagnon et que toutes ses chansons étaient inspirées par son vécu.

(L'essentiel/lja)