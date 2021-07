Le père de Meghan veut la poursuivre en justice

Voilà qui ne risque pas d’arranger la relation entre Meghan Markle et son père, Thomas. En froid avec sa fille depuis qu’il a organisé une fausse paparazzade, peu avant son mariage avec le prince Harry, l’ancien directeur de la photographie n’a pas encore pu faire la connaissance de ses deux petits-enfants, Archie (2 ans) et Lilibet (née le 4 juin 2021).

Désireux que la situation change, il compte faire appel à la justice pour que Meghan et Harry, dont la popularité est au plus bas au Royaume-Uni, lui permettent de rencontrer les deux bambins. «Dans un avenir proche, je vais demander aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants», a fait savoir Thomas Markle, à un photographe, dans une vidéo obtenue par Fox News.

«Ce ne sont pas des pions»

L’homme de 77 ans, qui a mis en doute certains propos de sa fille, s’est également exprimé sur la situation tendue entre le couple établi aux États-Unis et la famille royale, et notamment sur le fait qu’Archie et Lilbet n’aient pas les mêmes droits que leurs cousins George, Charlotte et Louis.

«Nous ne devrions pas les punir pour le mauvais comportement de Meghan et Harry. Archie et Lili sont de petits enfants. Ils ne font pas de politique, ce ne sont pas des pions, ils ne font pas partie du jeu. Ils sont membres de la famille royale et devraient avoir les mêmes droits que n’importe quel autre membre de la monarchie», a-t-il affirmé. Qu’on se rassure cependant, Thomas Markle est prêt à recevoir la reine et toute la famille royale britannique chez lui, à Rosarito, au Mexique: «Bien sûr, ils sont les bienvenus quand ils veulent».

(L'essentiel/jfa)