La compagne de l'ancien taulard sexy est enceinte

Moins d'un an après le début de leur histoire d'amour, Jeremy Meeks et Chloe Green s'apprêtent à fonder une famille. Selon plusieurs sources qui se sont confiées à «Us Weekly», la fille du milliardaire britannique Philip Green est enceinte. On ignore pour le moment à quel stade de la grossesse en est la jeune femme de 27 ans.

L'ancien prisonnier devenu mannequin et sa chérie sont ensemble depuis le mois de juin 2017. Leur relation a commencé alors que Jeremy était encore marié. Depuis lors, l'Américain de 34 ans a divorcé.

Il s'agira du premier enfant pour Chloe Green, mais du second pour Jeremy Meeks, qui a déjà un fils, Jeremy Jr.

