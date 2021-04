La robe de mariée de Diana exposée à Londres

Succès d'ores et déjà garanti pour l'exposition «Royal Style in the Making» qui prendra place à partir du 3 juin, au palais de Kensington, à Londres: la robe de mariée de Lady Diana y sera exposée et devrait attirer des milliers de curieux et de fans de la monarchie britannique.

Les fils de la princesse, William et Harry, ont en effet donné leur accord pour que l'extraordinaire toilette fasse partie des pièces de l'exposition. L'imposante robe aux manches bouffantes, entièrement faite de dentelle et de taffetas de soie ivoire était prolongée par une traîne de huit mètres.

Elle avait été imaginée et confectionnée dans le plus grand secret par David et Elizabeth Emanuel. Celle-ci est ravie que son travail soit à nouveau visible par le public: «Ce sera comme revoir un vieil ami après toutes ces années», a-t-elle confié à People. «Je regardais encore les images aujourd'hui et je ne peux pas croire qu'on ait cousu autant de sequins!».

En marge de l'exposition, un hommage sera rendu à la princesse - qui aurait eu 60 ans le 1er juillet prochain - dans les jardins de Kensington: une statue réalisée par l'artiste britannique Ian Rank-Broadley sera dévoilée, en présence des deux fils de Diana qui «espèrent que la statue aidera tous ceux qui visiteront Kensington Palace à penser à la vie de leur mère et à son héritage».

(mc/L'essentiel)