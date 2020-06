Bieber demande 20 millions à celles qui l’accusent

Après s’être exprimé sur Twitter pour affirmer que les deux femmes qui l’accusent d’agression sexuelle mentaient, Justin Bieber a décidé de faire appel à la justice. Selon The Blast, le chanteur de 26 ans a porté plainte contre les deux personnes, dont on ne connaît pas le nom, et réclame un minimum de 20 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dans les documents obtenus par le site américain et déposés devant un tribunal, la star déclare que les supposées victimes ont «frauduleusement et de façon malveillante tenté d’attirer l’attention en partageant des accusations diffamatoires, méprisables et manifestement fausses». Selon Justin Bieber, il est clair que les deux femmes «tentent de capitaliser sur le climat de peur qui règne en ce moment dans l’industrie du divertissement».

Le mari d’Hailey Baldwin assure en outre qu’il pense que toutes les plaintes pour agression sexuelles doivent être prises au sérieux, mais qu’il nie fermement les accusations dont il fait l’objet en ce moment.

(L'essentiel/jfa)