Hadith à son défilé de lingerie: Rihanna s'excuse

La chanteuse avait provoqué la colère d'une partie de la communauté musulmane pour avoir utilisé un remix contenant un hadith (texte religieux musulman reprenant les paroles du prophète) pendant le défilé présentant sa nouvelle collection de lingerie. Elle a tenu à présenter ses excuses sur Instagram.

Dans une story, la chanteuse a remercié les internautes pour avoir «pointé du doigt une énorme erreur qui a été involontairement offensante» et a tenu à «s'excuser pour cette erreur sincère et irréfléchie». Elle a dit «comprendre avoir blessé de nombreux frères et sœurs musulmanes» et être «extrêmement abattue» par ce dérapage. «Je déteste jouer avec l'irrespect envers Dieu et toutes les religions (...) l'utilisation de cette chanson pour notre projet était complètement irresponsable!», s'est-elle exclamée. Avant de conclure: «Nous ferons tout pour que cela ne se renouvelle pas à l'avenir».

Rihanna addresses criticisms of her #SavageXFenty show among the Muslim community after models danced to sacred Islamic verses: “I’d like to thank the Muslim community for pointing out a huge oversight - moving forward we will make sure nothing like this ever happens again.” pic.twitter.com/XqPqHirZ8q

La DJ française, Coucou Chloé, à l'origine de ce remix, s'est également excusée sur les réseaux, avouant «ne pas être au courant que les samples utilisés contenaient le texte d'un hadith». «J'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir cherché correctement ce que ces mots voulaient dire». Le morceau a été retiré de toutes les plateformes.

I take full responsibility for the fact I did not research these words properly and want to thank those of you who have taken the time to explain this to me. We have been in the process of having the song urgently removed from all streaming platforms. 2/2