Jennifer Aniston évoque son amitié avec Brad Pitt

Jennifer Aniston soufflera ses cinquante bougies en février prochain, et selon les rumeurs, elle aurait prévu une soirée fastueuse dans sa villa de Bel Air, invitant notamment ses amis Courteney Cox, Jason Bateman, Laura Dern, ou encore Sting. Toutefois, selon le magazine Heat, c'est son ex-mari Brad Pitt qui devrait créer la surprise. «Jennifer en a marre de tourner autour du pot en ce qui concerne son amitié, elle veut que Brad soit de nouveau en contact et a hâte de voir la tête que tout le monde fera lorsqu'il se présentera à sa fête, a déclaré une source. Elle lui a parlé de la fête et il lui a promis qu'il serait là, à moins d'une catastrophe».

Les deux stars ont récemment traversé une période difficile dans leur vie amoureuse, la star de Friends se séparant de son mari Justin Theroux, tandis que Brad Pitt a connu un divorce très médiatisé avec Angelina Jolie. Malgré cela, il se dit heureux que son ex-femme veuille rendre publique leur amitié et ne se soucie pas de ce qu'Angelina Jolie pourrait en penser.

«Brad reconnaît qu'il n'y a plus besoin de cacher leur amitié et il est touché qu'elle veuille affirmer ça lors d'une occasion aussi spéciale, a ajouté la source. Bien sûr que ça va énerver Angelina, mais ni Brad ni Jen ne se soucient vraiment de ce qu'elle pense.» Après la soirée d'anniversaire, Jennifer Aniston et certains de ses amis les plus proches partiront probablement en séjour à la plage à Cabo, au Mexique, à Hawaii ou aux Bahamas.

(L'essentiel)