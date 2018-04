Pippa Middleton enceinte de son premier enfant

Double bonheur chez les Middleton: alors que la duchesse Catherine, 36 ans, doit accoucher d'un jour à l'autre de son troisième bébé, sa soeur Pippa, 34 ans, et son mari James Matthews, 42 ans, attendraient leur premier enfant, révèlent de concert «The Sun on Sunday» et le «Daily Mail».

Pippa (Philippa de son vrai prénom) et James, «fous de joie», auraient annoncé la nouvelle à leurs proches il y a une semaine après l'échographie des trois mois, précisent les deux médias. Selon un proche cité par «The Sun», Catherine est «on ne peut plus heureuse» de savoir sa soeur enceinte. Elle a été la première personne mise au courant, après le futur papa James Matthews, précise le «Daily Mail». Le bébé de Pippa sera le premier cousin ou la première cousine du prince George, 4 ans, de la princesse Charlotte, qui fêtera ses 3 ans le 2 mai, et du troisième royal baby.

Son beau-père inculpé de viol sur mineure

Pippa Middleton, devenue célèbre grâce à sa splendide robe de demoiselle d'honneur au mariage de sa soeur en 2011, s'était mariée à son tour, en mai 2017 , après un an de relation, avec James Matthews. La nouvelle de sa grossesse, qui n'a pas été encore officiellement confirmée par le couple, arrive quelques semaines après le scandale qui a ébranlé la famille: le beau-père de Pippa, David Matthews, riche gestionnaire de fortune âgé de 74 ans, a été inculpé fin mars à Paris de viol sur mineure par sa nièce. Les faits remonteraient aux années 1998-99. David Matthews nie en bloc.

