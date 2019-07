Heidi Klum et Tom Kaulitz mariés en secret

Heidi Klum et Tom Kaulitz ont bien caché leur jeu! Alors que tout le monde pensait que leur mariage aurait lieu en août, sur un bateau au large de Capri, TMZ a révélé que le couple était en fait uni depuis le mois de février.

Selon le site américain, le mannequin de 46 ans et son musicien de mari, âgé de 29 ans, se sont dit «oui» le 22 février, le jour du premier anniversaire de leur rencontre.

Il s'agit du troisième mariage pour le top allemand, après ceux avec l'Australien Ric Pipino en 1997 et avec le chanteur Seal en 2005. Tom, lui, a été marié une fois avant d'épouser Heidi. Il a divorcé de Ria Sommerfeld en août dernier. Le couple s'était uni en 2015 et s'était séparé un an plus tard.

(L'essentiel/jfa)