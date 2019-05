La police recherche le rappeur Offset

BREAKING: Police have issued an arrest warrant for @OffsetYRN for criminal damage to property for this incident last Thursday. pic.twitter.com/PPQ28T3aG5— Mike Petchenik (@MPetchenikWSB) 2 mai 2019

Offset aurait dû réfléchir à deux fois avant de répondre de manière plutôt agressive à un fan dans un supermarché. La rencontre, qui s'est soldée par un téléphone cassé, celui de l'admirateur, pourrait causer beaucoup de tort au mari de Cardi B.

Comme le rapporte TMZ, la police a émis un mandat d'arrêt à l'encontre d'Offset après que la victime de son énervement a porté plainte contre lui.

Les faits se sont déroulés fin avril 2019 dans un supermarché de Sandy Springs, en Géorgie. Apercevant le rappeur, Junior Gibbons a sorti son téléphone et a filmé Offset pendant qu'il lui demandait comment il allait. C'est alors que le mari de Cardi B a perdu son sang-froid, s'est approché du fan et a balancé le smartphone par terre. Pour la police, le geste était intentionnel et constitue un crime, puisque le téléphone valait 800 dollars.

(L'essentiel/jfa)