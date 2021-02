Kate Moss obligée de poser nue à l'adolescence

Le monde du mannequinat est décidément impitoyable, avec ses nombreux diktats de la beauté. Les récentes révélations de Kate Moss viennent en rajouter une couche. Top model depuis son adolescence, elle a fait des confidences plutôt choquantes sur ses débuts au magazineReader's Digest. Pour se faire une place, la jeune fille a dû se plier à certaines exigences peu éthiques... «Il y avait des photographes qui n'acceptaient pas de vous photographier à moins qu'il y ait un élément nu», détaille-t-elle.

Poser nue devant un photographe à 14 ans a rendu le top «terriblement mal à l'aise». «C'était très courant à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui, confie-t-elle. Pour une très jeune femme, cela peut être incroyablement intimidant». Cette expérience marquante n'a pourtant pas empêché le mannequin, aujourd'hui âgé de 47 ans, de poursuivre sa carrière et de défiler pour les plus grandes marques.

«J'ai été simplement jetée dans un monde d'adultes»

En janvier, un autre top model britannique, Daisy Lowe, avait dénoncé les agissements de certains photographes. Dans le podcast «Sex, Lies And DM Slides», elle raconte qu'un célèbre photographe s'est mis totalement nu devant le mannequin, encore adolescente. «Je ne dis pas que quelque chose se serait nécessairement produit, mais c'était juste une question de pouvoir et c'est le problème dans toute industrie où les hommes toxiques se sentent plus puissants face à des jeunes femmes vulnérables», expliquait-elle.

Aujourd'hui, Kate Moss est maman de Lila-Grace, 18 ans. Elle a commencé à suivre les traces de sa mère, il y deux ans. Hors de question pour Kate Moss de laisser sa fille commencer aussi jeune qu'elle: «J'ai été simplement jetée dans un monde d'adultes», a confié le top.

(mm/L'essentiel)