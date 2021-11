Ils jouent au softball pour la bonne cause

Plus habituée aux podiums qu’aux terrains de sport, Kendall Jenner, 26 ans, n’a cependant pas hésité longtemps quand Travis Scott lui a demandé de prendre part à un match de softball pour la bonne cause. La partie s’est déroulée le 4 novembre 2021, à Houston, au Texas, ville natale du rappeur et petit ami de Kylie Jenner qui attend leur deuxième enfant.

Le match avait été organisé par Travis Scott, 29 ans, au profit de son association appelée Cactus Jack Fundation dont la mission est de venir en aide aux jeunes en leur donnant accès à des ressources éducatives et créatives. À noter que Kylie Jenner et sa petite Stormi, 3 ans, s’étaient déplacées pour soutenir Kendall, récemment poursuivie en justice, et Travis.

(L'essentiel/jfa)