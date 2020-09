Il s'est retrouvé face à Eminem «pour le tuer»

En 2000, Eminem racontait sur son deuxième album légendaire «The Marshall Mathers LP» l'histoire terrifiante de «Stan», un fan obnubilé par son idole qui commet l'irréparable en raison de son admiration maladive. En avril dernier, la fiction aurait pu devenir réalité, lorsque le rappeur s'est retrouvé face à face dans un salon avec un fan entré par effraction dans sa résidence de Détroit.

Matthew Hughes était jugé cette semaine pour cette intrusion, et les détails communiqués par le journaliste présent au procès font froid dans le dos: «L'homme a dit à Eminem qu'il était là pour le tuer, a révélé l'artiste à la police. Hugues est donc accusé de crimes pour ce cambriolage».

Court. Eminem news. “Mr. Mathers (Eminem)

said Matthew Hughes told him he was there to kill him.” Detective said that’s what Eminem told him after his home was broken into in April. Hughes pictured faces felony charges. Case now heads to Macomb County Circuit court September 28. pic.twitter.com/k5il3IGQjw