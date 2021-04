Barack Obama a-​​t-​​il fumé un joint avec Snoop Dogg?

Ce n'est un secret pour personne, Snoop Dogg est l'un des plus grands ambassadeurs culturels de la marijuana. Et ce depuis le début de sa carrière au début des années 90. Pas un album sans une référence à la célèbre «California Kush». Son dernier projet sorti la semaine dernière «From Tha Streets 2 Tha Suites» ne fait pas abstraction à la règle.

Si les rimes enfumées de la légende du rap n'étonneront personne, les auditeurs ne s'attendaient sûrement pas à ce que le natif de Long Beach ne déplace les projecteurs sur Barack Obama sur le titre «Gang Signs». «Siroter du gin et du jus pendant que je fume de la marijuana/ Je parie que tu n'as jamais eu l'occasion d'en fumer avec Obama», glisse-t-il avant de raconter «avoir passé le joint à Madonna».

Difficile de vérifier la véracité des ces prétentions et l'ancien président américain n'a bien évidemment pas réagi aux insinuations de l'artiste. Alors coup de buzz et ou véritable anecdote?

Plutôt à l'aise avec la question, le 44e président des États-Unis avait confié il y a plusieurs années avoir fumé de l'herbe lorsqu'il était gamin. Côté politique, Obama n'a jamais été un fervent défenseur de la légalisation à des fins récréatives. Mais il s'est à plusieurs reprises exprimé sur la pertinence d’autoriser le cannabis médical.

Depuis 2012, une dizaine d'États américains ont successivement décidé de légaliser le cannabis aussi bien à usage médical que récréatif. La Californie est ainsi devenue devenu le plus grand marché légal de cannabis au monde Dernièrement, le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo a entériné une loi autorisant la possession et la consommation de cannabis à usage récréatif pour les adultes de 21 ans et plus, et élargissant sa distribution à des fins médicales.

