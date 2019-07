The Game ne touchera pas ses royalties

Condamné en 2016 à verser 7 millions de dollars à une femme qui l'accusait d'agression sexuelle sur le tournage de l'émission de téléréalité «She's Got Game», en 2015, le rappeur avait préféré faire la sourde oreille et garder son argent pour lui. Mauvaise idée. Sa victime, Priscilla Rainey, a fait appel à la justice en février 2019 pour recevoir cette somme et un juge vient de lui donner raison, rapporte The Blast.

The Game ne verra donc pas un dollar de ce que rapportera son prochain album, dont la sortie est prévue avant la fin 2019. Tout ce que gagnera l'artiste de 39 ans se retrouvera directement sur le compte en banque de Priscilla jusqu'à ce que cela atteigne la somme de 7 millions de dollars, plus les intérêts.

Et le rappeur n'a pas vraiment intérêt à essayer de garder la moindre somme pour lui. S'il ne respecte pas la décision de la cour, il pourra être poursuivi pour outrage au tribunal.

(L'essentiel/jfa)